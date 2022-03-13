«Намереваюсь стать частью белорусского сопротивления здесь»1
- 13.03.2022, 19:45
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Белорусская правозащитница, находящаяся под следствием, уехала в Украину.
Правозащитница Татьяна Гацура-Яворская уехала из Беларуси, будучи под следствием.
«Дорогие друзья, я в Украине. Выехала нелегально. Война радикально поменяла и нашу общую и мою собственную ситуацию. Моя семья резко оказалась в реальной опасности, на войне, с неопределенным настоящим и будущим, и нуждается в моём присутствии и поддержке. За неделю войны я поняла, что не могу не быть с ними рядом в этой беде. И, конечно, не могу не быть еще одним солдатом на украинском фронте в этой нашей общей войне. Про солдата я пока не буквально, но я ехала с планом, что и как я могу делать здесь на пользу и украинцам, и белорусам, намереваюсь стать частью белорусского сопротивления здесь», — написала она в своем «Фейсбуке».
Татьяна Гацура-Яворская — правозащитница, глава ликвидированного властями общественного объединения «Звено»