Украинского писателя Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе 13.03.2022, 21:24

Сергей Жадан

Фото: ЛІГА.net

С инициативой выступил Комитет литературоведческих наук польской академии.

Украинского писателя, поэта и активиста Сергея Жадана выдвинули на соискание Нобелевской премии по литературе.

Кандидатуру Сергея Жадана выдвинул Комитет литературоведческих наук польской академии, сообщает «Новое время».

«Сергей Жадан — один из величайших поэтов Украины и прекрасный прозаик, которого переводят и отмечают наградами в мире. Таковым и должен быть, на наш взгляд, Нобелевский писатель. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина во многом говорит и думает словами Жадана, внимательно прислушивается к нему», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета.

Также в своем заявлении Комитет осудил вооруженное нападение России на Украину.

«Нет никакого оправдания агрессивным действиям Кремля против украинского народа и государства. По возможности, мы занимаемся разовой помощью украинцам как в Польше, так и в Украине».

Комитет литературоведческих наук польской академии также выразил обеспокоенность последствиями нападения России на Украину для функционирования украинских университетов и для ученых.

«В военном кошмаре, устроенном Кремлем, мы стоим на стороне свободной Украины. Надежда подсказывает нам, что украинцы в конце концов отразят агрессию. Пусть это произойдет как можно скорее», — говорится в заявлении комитета.

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