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Арестович о колонне, которая шла на Киев: Ходят пешком по селам, топлива нет

  • 13.03.2022, 21:48
  • 1,142
Арестович о колонне, которая шла на Киев: Ходят пешком по селам, топлива нет
Алексей Арестович

Войска РФ не угрожают украинской столице.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что угрозы для Киева сейчас нет и в ближайшее время не просматривается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Арестовича в эфире телемарафона UAразом.

"О Киеве можно не волновать вообще. Все силы, которые направлялись на Киев, были разбиты. Они стали в оборону. Сейчас ходят пешком по селам, потому что двигаться не могут, потому что топлива нет", - сообщил Арестович о ситуации в столице.

Он подчеркнул, что сейчас угрозы для Киева нет.

"Угрозы непосредственно Киеву нет и в ближайшее время не просматривается. Так же Харьков, Сумы, Чернигов", - добавил советник главы ОП.

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