Энергоснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено 13.03.2022, 21:51

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Система охлаждения снова работает в штатном режиме.

Украинским энергетикам удалось восстановить энергоснабжение захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС, сообщил 13 марта в "Фейсбуке" министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченную российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе", – написал он.

По словам министра, системы охлаждения отработанных ядерных сборок на ЧАЭС "будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания".

"Обращаюсь к нашим международным партнерам – Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ: помогите нам защитить ядерные объекты. В настоящее время крайне необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", – заявил Галущенко.

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