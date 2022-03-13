«6 рублей 30 копеек за 1 доллар к концу года» 14 13.03.2022, 22:05

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Что происходит в Беларуси с курсом рубля?

За 17 дней войны России против Украины белорусский рубль девальвировался к доллару примерно на 45%. Большим обвал курса за последние 20 лет был только в 2011-м, сообщает «Радыё Свабода».

По состоянию на 13 марта официальный курс белорусского рубля по Нацбанку составляет 3 рубля 29 копеек за один доллар США.

Но в реальности купить доллар по такому курсу почти невозможно, коммерческие банки выставляют в обменниках курсы, начиная с 3 рублей 39 копеек за один доллар. 23 февраля, в последний день перед войной, за один доллар США банки давали в среднем 2 рубля 60 копеек.

Таким образом, девальвация белорусской валюты в отношении курса доллара для населения за 17 дней боевых действий составила около 45%.

45% девальвации — только начало

За последние 20 лет белорусский рубль девальвировался по отношению к доллару не раз. Падение курса не всегда было одномоментным. В 2014 году, например, Нацбанк растянул его на целый год, и в итоге курс белорусской валюты тогда за 12 месяцев снизился примерно на 25%.

Наибольшее со времен 90-х падение курса произошло в 2011 году. Тогда Национальный Банк Беларуси был вынужден провести сразу несколько девальваций в течение года. Курс менялся за раз в более чем 50%. В итоге за год рубль подешевел втрое.

В 2009 году девальвацию провели на новогодние праздники. 2 января за одну минуту курс рубля к доллару снизился на 20%.

Эксперты предсказывают, что 45% девальвации белорусского рубля за первые 17 дней войны России против Украины — только начало. Реальный курс российского рубля теперь не знает никто — торги на валютно-фондовой бирже в Москве были остановлены в первый день войны и пока не возобновились. На других площадках российский рубль девальвировался примерно на 100%. Даже в обменниках белорусских банков за 1 российский рубль предлагают 1 белорусскую копейку — это примерно 300% девальвации.

Согласно опубликованному 11 марта исследованию экономиста BEROC Дмитрия Крука, для хоть какой-то компенсации потерь от экономических санкции Запада Беларуси необходима «опережающая девальвация относительно российского рубля». Это поможет сохранить российский рынок для белорусской продукции. Однако курс к доллару в таком случае может составлять 5 рублей и более. По словам Дмитрия Крука, всего на конец года за один американский доллар в Беларуси будут давать 6 рублей 30 копеек.

Курс украинской гривны при этом за 17 дней войны снизился лишь примерно на 10%.

Люди «бегут в доллары»

«Курс белорусского рубля в долгосрочной перспективе будет снижаться, — прогнозирует экономист, старший аналитик центра BEROC Лев Львовский. — Это не значит, что в какой-то день рубль не сможет немного укрепиться. Понятно, что теперь и Нацбанк Беларуси, и Центробанк России принимают беспрецедентные меры по укреплению валют. Поэтому в каком-то отдельном эпизоде, в отдельный день или неделю мы сможем даже наблюдать укрепление рубля. Но в долгосрочной перспективе мы будем видеть падение».

По словам Льва Львовского, отключение Беларуси от мировой экономики также негативно повлияет на курс национальной валюты. Рубль будет пользоваться все меньшим спросом. В таких условиях белорусские власти могут применить так называемую «неортодоксальную монетарную политику».

«Это принудительное замораживание долларовых вкладов, принудительная конвертация долларовых вкладов, — объясняет Лев Львовский. - В России уже ввели принудительную конвертацию валютной выручки. Всякие такие нестандартные меры возможны. Если вы в обычной жизни получили 100 долларов, положили их в банк и будете уверены, что они у вас есть, то сейчас этой уверенности больше нет ни у кого».

Как полагает эксперт, из-за этой неуверенности сейчас белорусы, юридические лица и даже предприятия, «бегут в доллары» — пытаются поменять рубли на иностранную валюту. Те, у кого есть такая возможность.

«Нигде ничего нет»

«Убежать в доллары» тем временем в Беларуси становится все сложнее. Как рассказали Свабодзе сразу несколько жителей Беларуси, снять иностранную валюту даже со своих собственных счетов теперь становится большой проблемой.

«У меня на счету остается буквально несколько сотен долларов, после 2020 года я регулярно снимал оттуда почти все, - рассказал один из сотрудников небольшой ИТ-компании, который получает зарплату в долларах. - Хотел сейчас тоже пойти снять. Но в банке сказали, что наличных нет и неизвестно, когда будут. Предложили снять рублями. Я отказался. Пока буду ждать».

Купить валюту в обменниках коммерческих банков пока можно, однако для этого нужно постараться, даже несмотря на высокий курс продажи.

«В пятницу (11 марта. — прим.) хотел обменять рубли на доллары или евро, — рассказывает еще один житель Минска. — Обошел несколько обменников, нигде ничего нет. Купил только с четвертого раза, кажется. 3,95 за один доллар. Евро вообще не было нигде».

Официальной информации о возможной принудительной конвертации валютных вкладов в рублевые, о которой говорит Лев Львовский, пока нет. 12 марта появилось только сообщение о том, что «Беларусбанк» вводит ограничения на снятие валюты со своих карточек за рубежом, в эквиваленте не более 400 рублей в день.

При этом по сравнению с Россией новые экономические санкции в отношении Беларуси пока гораздо более легкие. От системы SWIFT отключили только три сравнительно небольших банка, поставок банкнот евро и американских долларов не запретили, золотовалютных резервов за рубежом не заблокировали. В случае вторжения на территорию Украины белорусских военных эта ситуация может быстро измениться.

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