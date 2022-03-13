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Известный доктор Комаровский рассказал, почему Путин бомбит русскоязычный Харьков

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  • 13.03.2022, 22:11
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Известный доктор Комаровский рассказал, почему Путин бомбит русскоязычный Харьков

Харьков оказался более проукраинским, чем даже города, говорящие на украинском языке.

Украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский считает, что Харьков ожесточенно обстреливают потому, что он оказался проукраинским, хотя россияне ожидали от него добровольной сдачи. Об этом Комаровский сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Гордон поинтересовался мнением Комаровского, почему президент РФ Владимир Путин "так вызверился на Харьков" – город, где большинство русскоязычных.

"Вот тут как раз вообще у меня никаких сомнений нет, почему именно Харьков, почему именно так. Абсолютный комплекс Отелло, который ждал, что вот-вот любимая женщина сейчас бросится в объятия, а ни фига, понимаешь, ни фига! Она вообще давным-давно уже много лет как любит другого! Они почему-то абсолютно были убеждены, что именно город Харьков с распростертыми объятиями примет "освободителей", забросает их цветами, накормит и принесет им ключи от города с русскоязычным мэром и так далее и так далее. А фигушки!" – заявил Комаровский.

Он подчеркнул, что Харьков оказался, возможно, более проукраинским, чем даже города, говорящие на украинском языке, а жители Харькова продемонстрировали всей стране, что "готовы умереть, но жить в Украине", и именно это вызвало такую реакцию российских оккупантов, которые уже две недели "хреначат системами залпового огня по жилым кварталам".

"Это уже какой-то запредельный уровень цинизма! И все это под предлогом, что это "нацики" сами себя обстреливают и не хотят, гады, "освобождаться" мирно, тихо, спокойно! Не знаю, этот уровень пропаганды вызывает у меня омерзение", – возмутился Комаровский.

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