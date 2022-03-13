The Economist: Путин отбросил Россию на столетие назад 13.03.2022, 22:49

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Экономическую ситуацию тяжело выдать за нормальную.

Ракетный комплекс «Панцирь-С1» впечатляет своим видом. 17-тонная машина способна сбивать самолеты на расстоянии 17 км. Одну из них сфотографировали вблизи Херсона. Хотя вид у нее был жалкий. Ракетные трубы установки торчали, словно иголки у дикобраза, но при этом машина была по ось в грязи. Это была одна из тысяч российских боевых машин, которые за две недели уничтожили, подбили, покинули или захватили в Украине.

Как пишет The Economist (перевод — «Зеркало недели. Украина»), увидев фото «Панциря» в социальных сетях, бывший аудитор американской оборонной бюрократии Трент Теленко подметил характерную деталь, свидетельствовавшую об очень плохом обслуживании. Покрышки на колесах боевой машины были ужасно потрескавшиеся. Более того, это был дешевый китайский подлог тех шин, которые правильно было бы установить на такую технику, - сказал Джон Хоукс из разведывательно-оборонительной фирмы Janes. Такие шины не способны выдержать «Панцирь» в полной боевой нагрузке.

Однако, такие интересные признаки халатности были видны не везде. Этих фото не было в российских СМИ, равно как и слова «война». Российский президент Владимир Путин отказывается от него, он также не объявил чрезвычайное положение в стране. Во время очень странного события, которое показывали по телевидению 5 марта, он говорил стюардессам «Аэрофлота», что специальная операция по демилитаризации «братской» соседней страны идет по плану и скоро будет завершена. Что русские войска якобы используют высокоточное оружие и бьют только по военным целям. А поврежденные гражданские дома – это якобы работа движение злых «украинских нацистов», обстреливающих свои же города. Чтобы это «важное сообщение» от Путина не было «искажено», 4 марта был принят закон, наказывающий любое распространение информации о войне, противоречащей официальной версии. За это придется провести 15 лет в тюрьме.

«Как знал наверняка Джордж Орвел, когда война – это мир, невежество – это сила», – пишет издание.

Почти все независимые СМИ в России были закрыты. А доступ к социальным сетям заблокирован правительством. Вместе с тем, правдивые новости проникают через Telegram. Кроме того, доступ к иностранным сайтам получают с помощью VPN. Самый простой способ узнать правду – позвонить родственникам в Украину. Однако, когда родные говорят, что на Киев падают путинские бомбы, многие россияне прикрывают уши и верят телевизору. Но есть немало и тех, кто этого не делает.

Самые большие проблемы с поддержкой рассказов о «нормальности» создают количество потерь. 2 марта Россия признала гибель 498 солат. 8 марта военная разведка США объявила, что реальная цифра – это 2-4 тысячи. СССР не пересек отметку в 2 тысячи погибших за почти год войны в Афганистане после вторжения в 1979 году. В случае США столько же погибших было за три года боев в Ираке.

Экономическую ситуацию тоже тяжело выдать за нормальную. Большинство глобальных брендов ушли из России, оставив за собой закрытые магазины и тысячи безработных россиян (до вторжения 5% россиян являлись сотрудниками иностранных фирм). Правительство намерено национализировать иностранные активы, чтобы сохранить активность некоторых бизнесов. Но фондовая биржа обрушилась. Супермаркеты начали ограничивать продажу продовольствия. А данные геолокации Google говорят, что россияне чаще начали ходить в магазины после начала вторжения, что намекает на тревогу из-за поставок и цен в будущем. Индекс реальных цен, которые State Street Global Markets и PriceStats отслеживают в реальном времени, быстро растет. Российские же экономисты ожидают, что годовая инфляция составит 30-40%.

Санкции лишили Центробанк возможности защитить рубль, уже потерявший 40% своей стоимости с января. А международные поездки стали просто невозможны. Из-за разрыва цепей поставки некоторые заводы остановились. Boeing и Airbus бойкотируют российских перевозчиков и отказывают им в обслуживании и продаже запчастей. Поэтому очень скоро появится больше стюардесс для болтовни с российским президентом, поскольку российские авиалинии никуда летать не будут.

В печальных летописях ущерба, причиненного России ее же правителями, нынешние события будут особенно яркими. Падение ВВП России на 10%, вызванное рецессией из-за глобального финансового кризиса, и дефолт 1998 года, похоже, могут повториться. Но структурное нарушение в этот раз будет больше. В последний раз Россия переживала такие быстрые и разрушительные изменения сразу после распада СССР, когда большинство граждан страны были либо детьми, либо еще не родились. И компании, которые сейчас покидают страну, тогда еще не зашли на рынок.

«С политической и социальной точки зрения придется вернуться почти на столетие назад, чтобы найти параллель – до 1929 года, когда Сталин ликвидировал предпринимательский класс ради консолидации своей власти. Война Путина не была намеренно нацелена на уничтожение современного городского, хорошо образованного среднего класса. Но люди и фирмы, от нее пострадавшие, больше всего интегрированы в глобальную экономику. Поэтому это те, кому он, в общем-то, меньше сочувствует», - говорится в статье.

Нанесенный ущерб выходит далеко за пределы финансов. Больше никакого «оптимистического» телеканала «Дождь», никаких отпусков в Европе и iPhone, не будет поездок в IKEA.

«Так же в прошлом иллюзия, что Россия – это страна, где можно было бы наслаждаться достоинством так же, как и образом жизни со всеми этими удобствами», – говорится в статье.

Прошло 10 лет, как представители российского среднего класса вышли на первые протесты против Путина. Его дальнейший переход от правления на основе экономического успеха к оправдывающемуся национальным величием немного сгладил эти трещины. Оккупация Крыма в 2014 году была популярной. Но после того противоречия между растущей империалистической клептократией с одной стороны и буржуазным образом жизни с гражданским обществом стали еще более острыми. Заключенный лидер оппозиции Алексей Навальный возглавил волну недовольства городского среднего класса, когда Путин попытался отравить его в 2020 году. Провалившись в попытках лишить Россию Навального, автократ теперь избавляется от поддерживающих его людей.

The Economist пишет, что положение Путина очень плохое. Победа в войне с Украиной, которая позволила бы свергнуть украинское правительство, могла бы по крайней мере оправдать цену войны. Но это все равно не поможет российской экономике. Без такой победы он может пойти на эскалацию насилия, прибегнув, например, к применению оружия массового уничтожения и обвинений своих врагов для оправдания еще большей бойни. В какой-то момент командиры на местах из-за страха перед Международным уголовным судом могут восстать. Впрочем, в истории России не так много таких военных мятежей.

Альтернативный сценарий: Путин может отвести войска и сделать вид, что победил. Он уже подготовил фундамент для такого маневра, отделив своих мифических антагонистов-нацистов от Вооруженных сил Украины, который он описывает как жертву западных правительств. Этот маневр кажется маловероятным. Но и война тоже считалась такой. В конце концов, как и все остальные сценарии, кроме переворота, такое окончание было бы плохим для России без обеспечения стабильности за ее пределами. Путин все равно будет опасен как для внешнего мира, так и россиян, против которых он развернет еще более смертельные репрессии.

«Новая газета» – единственное заметное независимое издание, которое осталось в России – не может писать о войне в Украине. Однако, она следит за зверствами, происходящими параллельно с ней.

«Военная цензура не распространяется на тот факт, что война продолжается внутри России», – говорилось в редакционной статье газеты.

На ее страницах недавно была опубликована стенограмма издевательства над россиянкой, избитой и изнасилованной в тюремной камере.

Что ты думаешь нам за это будет? Путин сказал таких убивать. Вот что! Путин на нашей стороне. А вы – враги России, враги народа. Нам за это еще и бонус выплатят», – говорили ей полицейские.

Чем бы ни закончилась война в Украине, подобные вещи в самой России не прекратятся.

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