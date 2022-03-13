Беларусь, спасибо за героя Ольга Гальченко, украинская правозащитница

13.03.2022, 23:58

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«Тур», будь спокоен, мы победим этих гадов.

Раз уж понеслось по соцсетям... нарушу «Фейсбук»-молчание, чтобы поделиться болью. Погиб друг «Тур», наш побратим, белорус, спец, просто хороший толковый парень.

Когда он приехал в Украину в 2015 году, я к нему относилась недоверчиво: молчаливый, бородатый и, как мне показалось, злобно-угрюмый.

Первое впечатление было обманчивым. «Тур» стал хорошим другом, одним из тех, кому я доверяла руль «клопа» (он из него выжимал 140км/ч!), с которым можно было реготать и глупить. А когда он сбрил бороду, так вообще оказался милым мальчиком.

Как доброволец он прошел многие знаковые точки фронта, больше всего мне запомнились его приключения на Бутовке. Эх, Бутовка...

Он первый кто легализировался, получил ВНЖ, подписал контракт, и вообще «выбился в люди».

Да еще как выбился — сделал крутую карьеру в крутом подразделении. Стал лучшим из лучших.

Последние пару лет общались меньше из-за специфики его работы. Одна из его наград, кажется, до сих пор у меня лежит где-то в комоде. Он к ним относился без особого пиетета.

У него было море планов на будущее. У него бы все получилось.

Тур погиб как настоящий спец, как герой. Прикрывал отход своей группы.

Погиб, защищая мой родной Киев.

«Тур», будь спокоен, мы победим этих гадов.

Беларусь, спасибо за героя.

Ольга Гальченко, украинская правозащитница, «Фейсбук»

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