Какие белорусские банки ввели лимиты на валютные операции?
- 14.03.2022, 0:25
Последние изменения, которые коснутся пользователей банковских карточек.
Сайт nn.by собрал последние изменения, которые коснутся пользователей банковских карточек.
Беларусбанк
Беларусбанк с 13 марта временно ограничил безналичные расчеты и снятие наличных за границей с карточек Visa, Mastercard, Maestro, где открыт счет в белорусских рублях. В день с таких карточек за границей можно снять или потратить не более 400 рублей.
Технобанк
Лимиты установил также Технобанк. Если карточка оформлена в иностранной валюте (доллар или евро), из нее можно потратить 1 000 долларов или 500 евро в сутки соответственно.
В интернет-банкинге и мобильном приложении на безналичную продажу иностранной валюты по карточкам (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы с карточки в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте) лимиты в размере 2 000 долларов или 100 евро в день.
Снятие наличных в евро и долларах с карточек в белорусских рублях временно прекращено.
Приорбанк
В Приорбанке ограничения действуют с 11 марта. Валютные операции по карточкам в белорусских рублях, включая границу, не могут превышать 3 000 рублей в день в эквиваленте. Речь о таких операциях, как расчеты в магазинах, покупки онлайн, снятие наличных в банкоматах, переводы в интернет-банкинге и мобильном приложении.
Банк «Решение»
Этот банк с 14 марта сможет устанавливать и изменять лимиты на операции, не предупреждая клиентов.