Какие белорусские банки ввели лимиты на валютные операции? 14.03.2022, 0:25

Последние изменения, которые коснутся пользователей банковских карточек.

Сайт nn.by собрал последние изменения, которые коснутся пользователей банковских карточек.

Беларусбанк

Беларусбанк с 13 марта временно ограничил безналичные расчеты и снятие наличных за границей с карточек Visa, Mastercard, Maestro, где открыт счет в белорусских рублях. В день с таких карточек за границей можно снять или потратить не более 400 рублей.

Технобанк

Лимиты установил также Технобанк. Если карточка оформлена в иностранной валюте (доллар или евро), из нее можно потратить 1 000 долларов или 500 евро в сутки соответственно.

В интернет-банкинге и мобильном приложении на безналичную продажу иностранной валюты по карточкам (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы с карточки в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте) лимиты в размере 2 000 долларов или 100 евро в день.

Снятие наличных в евро и долларах с карточек в белорусских рублях временно прекращено.

Приорбанк

В Приорбанке ограничения действуют с 11 марта. Валютные операции по карточкам в белорусских рублях, включая границу, не могут превышать 3 000 рублей в день в эквиваленте. Речь о таких операциях, как расчеты в магазинах, покупки онлайн, снятие наличных в банкоматах, переводы в интернет-банкинге и мобильном приложении.

Банк «Решение»

Этот банк с 14 марта сможет устанавливать и изменять лимиты на операции, не предупреждая клиентов.

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