NYT: Россия просит Китай поддержать войну против Украины 14.03.2022, 0:35

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Вашингтон предупреждает Пекин об ответственности.

Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, пишет «Новое время».

По словам собеседников газеты, РФ обратилась за дополнительной помощью, чтобы «противостоять потерям, которые ее экономика понесла в результате крупных санкций», введенных США и Евросоюзом.

Американские чиновники отказались подробно рассказать о военной технике, которую хочет Москва, и обсуждать какую-либо реакцию Пекина на запросы.

Ранее советник президента США Джейк Салливан предупредил Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций из-за войны против Украины. Он рассказал: по данным Штатов, «КНР фактически знала до того, как произошло вторжение в Украину о планах Владимира Путина», однако, вероятно, не понимала потенциальных масштабов происходящего.

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