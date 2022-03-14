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Министр экономики Германии: Мы обещали Украине защиту от России, но не хотели видеть ее в НАТО

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  • 14.03.2022, 8:09
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Министр экономики Германии: Мы обещали Украине защиту от России, но не хотели видеть ее в НАТО

Европа и НАТО допустили ошибку.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Frankfurter Allgemeine, пишет unian.net.

"Для Европы, для НАТО, для Запада было ошибкой держать открытую дверь для Украины и в то же время говорить: вам туда нельзя. Это раздражает. Украина чувствовала себя в ловушке между двух огней. С одной стороны, ее поощряют работать в направлении демократии и свободы и смотреть на Запад, с другой стороны, ей не разрешали присоединиться.

Мы обещали защиту от России, но не хотели видеть Украину как партнера НАТО; мы осудили аннексию Крыма как нарушение международного права, но построили "Северный поток-2"; мы хотели, чтобы Украина защищала себя – и, таким образом, безопасность Европы – но, пожалуйста, не с помощью нашего оружия. Мы должны признать, что мы в своей позиции были непоследовательны", - заявил Хабек.

Говоря о том, можно ли было предотвратить войну в Украине, Хабек отметил: "Если сейчас посмотреть назад, то есть много моментов, которые теоретически можно было бы сделать по-другому. Каждый привел бы к другому сценарию".

Говоря о том, будет ли выполнена просьба Украины закрыть небо, он отметил: "Германия делает то, что может, но по уважительным причинам воздерживается от того, чтобы стать участником самой войны. Тогда у нас был бы другой сценарий, тогда НАТО и Россия были бы в состоянии войны".

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