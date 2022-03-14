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РПЦ в Амстердаме заявила о разрыве с Московским патриархатом

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  • 14.03.2022, 9:40
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РПЦ в Амстердаме заявила о разрыве с Московским патриархатом
Фото: AFP

Священники просят прихожан о поддержке.

Русская православная церковь в Амстердаме первой из западных церквей заявила о разрыве с Московским патриархатом из-за нападения России на Украину. Об этом сообщается на сайте церкви.

"Священнослужители единогласно заявили, что больше не могут функционировать в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную среду для наших верующих", – сказано в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что приходской совет решил поддержать этот шаг духовенства и предлагает прихожанам поступить так же. Общее собрание назначено на 26 марта.

В РПЦ Амстердама уточнили, что до общего приходского собрания богослужения в храме проводиться не будут – "не только с целью безопасности, но и из пасторских соображений". Духовенство считает, что в этой сложной ситуации они не могут искренне молиться.

"Это решение является чрезвычайно болезненным и трудным для всех заинтересованных сторон", – подчеркивается в сообщении.

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