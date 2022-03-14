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«Путин и Лукашенко смогли повторить и крах третьего рейха, и развал СССР в одном флаконе»

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  • 14.03.2022, 9:48
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«Путин и Лукашенко смогли повторить и крах третьего рейха, и развал СССР в одном флаконе»

Белорусам пора выходить из зоны комфорта.

Большинство старается не смотреть вверх. Отрицание реальности войны против соседей - это та зона комфорта, из которой не хочется выходить. Огромная проблема в том, что то самое небо, если в него не смотреть, когда-нибудь по закону бумеранга обязательно вернется обратно.

Войны рано или поздно заканчиваются, а агрессоры и их пособники получают свое, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Старший брат вводит тотальную цензуру, «во имя борьбы за психическое здоровье» всех фактически загоняют в VK и прочие скрепные продукты. Поколение Z (забавно, что именно эту букву выбрали агрессоры) начинает потихоньку выползать из матрицы гламурной аполитичности, когда у них отбирают любимую игрушку, бизнес или даже «душу с жизнью». Но они еще не в состоянии построить причинно-следственных связей, почему так происходит, а самое главное, - что с этим делать. Можно спрятаться в «зону комфорта» и делать вид, что ничего не происходит.

Но специально для таких «ничего не знающих» создана платформа, с которой каждый может написать случайному жителю России и рассказать правду. Чтобы потом не было места для оправданий - «у нас же не было уже фейсбука с инстой», откуда мы могли знать про все эти ужасы. Рекомендуем воспользоваться сервисом. Потому что, пока кто-то плачет над заблокированным аккаунтом, в котором была виртуальная жизнь, кто-то в реальном мире хоронит реальные жизни - знакомых, родных, родителей и детей. И это огромная разница.

Во многом происходящее сейчас стало возможным в результате того, что сложно принять, что политики могут врать, а два брата делают это на каждом шагу и абсолютно не стесняются (репутация? совесть? честь?). И если с синепалым все давно понятно, то на его кремлевского патрона некоторые до недавних пор возлагали надежды. А отдельные европейские политики до сих пор не могут понять, что звонят в дурку.

Еще сложно принять, что война с ее ужасами возможна. И это не тонкая хирургическая операция - это именно война, в ее единственно возможном для оккупационных войск сценарии - с уничтоженными «в ноль» городами, миллионами беженцев и тысячами бессмысленно погибших.

Что с этим делать? Сломать свою зону комфорта. Принять, что война - это война. И ее нужно остановить сейчас, пока она не зашла дальше в Европу (Боррель прав насчет угрозы, но не готов принять, что эта угроза будет реализована в любом случае, хоть от безысходности) и не вернулась страшным бумерангом обратно. Ненависть к оккупантам очень легко появляется, а потом не искоренить ее десятилетиями.

Кремлевский старец и его младший брат смогли повторить - и крах третьего рейха, и развал СССР в одном флаконе.

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