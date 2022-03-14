Януковича можно возвращать в ростовский зоопарк 10 Юрий Луценко

14.03.2022, 10:09

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Юрий Луценко

Попытки зайти в Киев провалились.

Уже несколько дней на украинских позициях в районе Пуща-Водицы активно работала арта. Вчера днем – затишье. После разгрома рашистской переправы в районе Мощуна и взятия под контроль гостомельского аэропорта угрозы наступления на Киев с этой стороны нет. Агрессору не помогли и хваленые кадыровцы с вагнеровцами.

Аналогично провалились и попытки зайти в Киев из Броваров. Привет Тане Черновол и другим охотникам за танками.

Никакой перспективы для рашистов нет и в районе Фастова. Там северные орки нарвались на Змиевы валы – легендарные укрепления X века. Символично!

Все это окончательно похоронило надежды плешфюрера взять или хотя бы оцепить столицу.

Провалился и его план "Б" – взятие второй столицы, города Харькова.

Вывод: Януковича можно возвращать в ростовский зоопарк!

P.S. У меня все норм, не верьте фейкам.

Юрий Луценко, "Фейсбук"

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