Януковича можно возвращать в ростовский зоопарк10
- Юрий Луценко
- 14.03.2022, 10:09
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Попытки зайти в Киев провалились.
Уже несколько дней на украинских позициях в районе Пуща-Водицы активно работала арта. Вчера днем – затишье. После разгрома рашистской переправы в районе Мощуна и взятия под контроль гостомельского аэропорта угрозы наступления на Киев с этой стороны нет. Агрессору не помогли и хваленые кадыровцы с вагнеровцами.
Аналогично провалились и попытки зайти в Киев из Броваров. Привет Тане Черновол и другим охотникам за танками.
Никакой перспективы для рашистов нет и в районе Фастова. Там северные орки нарвались на Змиевы валы – легендарные укрепления X века. Символично!
Все это окончательно похоронило надежды плешфюрера взять или хотя бы оцепить столицу.
Провалился и его план "Б" – взятие второй столицы, города Харькова.
Вывод: Януковича можно возвращать в ростовский зоопарк!
P.S. У меня все норм, не верьте фейкам.
Юрий Луценко, "Фейсбук"