Арестович: Армия РФ потеряла в боях в Украине 30% состава 8 14.03.2022, 10:16

9,308

Алексей Арестович

Ежедневно, по данным советника Офиса президента Украины, погибает до 1000 оккупантов.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович указал, что регулярные войска Российской Федерации, отправленные на войну в Украину, утратили свыше 30% личного состава. Ежедневно погибает до 1 000 оккупантов, в скором времени вести войну с украинской армией, будет фактически некому и дипломатические переговоры войдут в активную фазу с конкретными результатами.

Об этом он заявил во время телемарафона на "UA Pазом". На сегодня оккупационные войска могут изменить ход военных действий, только продавив ситуацию в Мариуполе или на территории ООС.

"О Киеве уже можно не волноваться, все силы, которые были брошены в столицу, уже разбиты. Также Харьков, Сумы, Чернигов. Противник наступает в Мариуполе, зоне ООС и Николаеве. Киев - в относительной безопасности. Даже если они накопят резервы - их бросят в ООС, если полезут – мы их убьем", – заключил Арестович.

При этом эксперт подчеркнул, что судьба города с подлинным гуманитарным и военным коллапсами Мариуполя зависит сразу от трех вещей.

"Как будут стоять защитники, как будут действовать местные власти, а также как будут продвигаться переговоры высшего руководства", – отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».