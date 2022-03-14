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Как сейчас выглядит героический остров Змеиный

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  • 14.03.2022, 10:29
  • 10,748
Как сейчас выглядит героический остров Змеиный

Спутниковое фото.

Обнародован первый спутниковый кадр украинского острова Змеиный в Черном море после захвата уже известным "русским кораблем". Фото сделала американская компания по космическим технологиям Maxar Technologies.

Снимок показал телеканал CNN.

На фото отчетливо видны повреждения зданий пограничной заставы от военных ударов оккупантом и военный корабль РФ вблизи острова.

Судно идентифицируют как десантный корабль проекта 775.

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