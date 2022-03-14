Украинская «Стугна» уничтожила бронетранспортер россиян: видео

Украинская «Стугна» уничтожила бронетранспортер россиян: видео4
- 14.03.2022, 10:55
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Этим расчетом было уничтожено 5 единиц техники россиян.
В сети появились кадры уничтожения вражеской техники – многоцелевого плавающего бронетранспортера (МТЛБ) с помощью "Стуны".
Кадры уничтожения бронетехники оккупантов опубликованы бойцом ВСУ в Twitter, пишет unian.net.
"Посмотрите на филигранную работу наших специалистов по движущейся бронированной цели на украинском ПТРК "Стугна". Всего этим расчетом за сегодня уничтожено 5 единиц вражеской техники. Победим!" - говорится в подписи к видео.