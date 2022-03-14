Можно ли продавцу повышать цену после подтверждения заказа? 3 14.03.2022, 10:58

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Объяснило МАРТ.

В пятницу СМИ писали, что покупатели стали жаловаться на изменение цен продавцами после совершения заказа, а также о том, что товар на кассе может быть дороже, чем на прилавке, пишет «Онлайнер».

В понедельник Министерство антимонопольного регулирования и торговли ответило на вопрос: вправе ли интернет-магазин повышать цены товаров уже после подтверждения заказа?

«Такие действия интернет-продавцов неправомерны, так как продавец обязан заключить договор купли-продажи товара на условиях, доведенных до сведения потребителей на сайте интернет-магазина, в момент заказа товара потребителем (получения продавцом акцепта потребителя) посредством корзины, телефонного звонка или иным указанным на сайте способом, то есть продавец обязан продать товар потребителю по цене, указанной на сайте в момент заказа его потребителем. Продавец не имеет права изменять условия договора купли-продажи после акцепта, направленного потребителем, в том числе изменять цену товара. Кроме того, отказ продавца от заключения публичного договора с потребителем при наличии возможности предоставить ему соответствующие товары не допускается», — объяснили специалисты МАРТ.

Поясняется это статьей 464 Гражданского кодекса, в которой предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи. Если продавец разместил оферту — назад пути нет, с любым отозвавшимся покупателем нужно заключить договор на указанных в предложении условиях.

Договор, содержащий все существенные условия, будет заключенным в момент получения продавцом, направившим оферту, акцепта покупателя посредством телефонной, почтовой, электронной и иным способом связи, который позволяет достоверно установить, что акцепт исходит от покупателя.

«На основании изложенного, МАРТ настоятельно рекомендует продавцам заключить договор купли-продажи товара на условиях, размещенных на сайте интернет-магазина, в момент заказа товара потребителем (получения продавцом акцепта потребителя) посредством корзины, телефонного звонка или иным указанным на сайте способом. Продавец не имеет права изменять условия договора купли-продажи после акцепта, направленного потребителем, в том числе изменять цену товара», — резюмировали в МАРТ.

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