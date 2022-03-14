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Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях оккупантов с начала войны

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  • 14.03.2022, 11:05
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Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях оккупантов с начала войны

Армия Путина потеряла 389 танков.

Генштаб Вооруженных сил Украины озвучил новые данные о потерях российских оккупантов на 19-й день войны.

В сообщении Генштаба говорится, что РФ потеряла более 12 тысяч человек личного состава.

Также среди потери оккупантов:

- танков — 389 ед,

- боевых бронированных машин — 1249 ед,

- артиллерийских систем — 150 ед,

- РСЗО — 64 ед,

- средства ПВО — 34 ед,

- самолетов — 77 ед,

- вертолетов — 90 ед,

- автомобильной техники — 617 ед,

- корабли /катера — 3 ед,

- цистерн с ГСМ — 60,

- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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