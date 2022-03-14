Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях оккупантов с начала войны

Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях оккупантов с начала войны3
- 14.03.2022, 11:05
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Армия Путина потеряла 389 танков.
Генштаб Вооруженных сил Украины озвучил новые данные о потерях российских оккупантов на 19-й день войны.
В сообщении Генштаба говорится, что РФ потеряла более 12 тысяч человек личного состава.
Также среди потери оккупантов:
- танков — 389 ед,
- боевых бронированных машин — 1249 ед,
- артиллерийских систем — 150 ед,
- РСЗО — 64 ед,
- средства ПВО — 34 ед,
- самолетов — 77 ед,
- вертолетов — 90 ед,
- автомобильной техники — 617 ед,
- корабли /катера — 3 ед,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.