закрыть
14 марта 2022, понедельник, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Арсен Аваков о Путине и Лукашенко: Два старых маразматика

12
  • 14.03.2022, 11:14
  • 8,050
Арсен Аваков о Путине и Лукашенко: Два старых маразматика
Арсен Аваков

Если белорусский диктатор «перегнет палку» — протесты вспыхнут вновь.

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал встречу Путина и Лукашенко в Москве:

— Я видел эту мерзкую сцену, когда два старых маразматика сидят и разговаривают о том, что, видите ли, что «Украина готовила нападение на Беларусь и провокацию на Чернобыльской станции». Это люди, у которых нет чести и каких-то моральных ограничений, это полные деграданты. Белорусское общество пережило потрясения в позапрошлом году и я не думаю, что оно так устойчиво. Думаю, что это все в голове и глазах Лукашенко есть. Вполне возможно, что если он «перегнет палочку», то все покатится так широко, что может докатиться до Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников