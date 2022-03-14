Арсен Аваков о Путине и Лукашенко: Два старых маразматика 12 14.03.2022, 11:14

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Арсен Аваков

Если белорусский диктатор «перегнет палку» — протесты вспыхнут вновь.

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал встречу Путина и Лукашенко в Москве:

— Я видел эту мерзкую сцену, когда два старых маразматика сидят и разговаривают о том, что, видите ли, что «Украина готовила нападение на Беларусь и провокацию на Чернобыльской станции». Это люди, у которых нет чести и каких-то моральных ограничений, это полные деграданты. Белорусское общество пережило потрясения в позапрошлом году и я не думаю, что оно так устойчиво. Думаю, что это все в голове и глазах Лукашенко есть. Вполне возможно, что если он «перегнет палочку», то все покатится так широко, что может докатиться до Москвы.

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