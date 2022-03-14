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«Будем гнать к границе с невероятной яростью»

  • 14.03.2022, 11:23
  • 4,908
«Будем гнать к границе с невероятной яростью»

Украинский военный с Javelin в руках передал приветствие оккупантам.

Украинский защитник, держа в руках Javelin, обратился к русским захватчикам. Военный подчеркнул, что украинцы с невероятной яростью будут гнать врага к границе.

Соответствующее обращение армейцев 72-й Отдельной механизированной бригады имени «Черных Запорожцев» с оружием в руках обнародовали в «Фейсбуке» Сухопутных войск ВСУ.

«Дорогие военные-кацапы, русские, москали, как вас там еще назвать. Как у вас нет ума и вы к нам претесь, мы всегда рады с этой штучкой вас поздравить», – сказал военный.

В руках он держал Javelin.

«Будем гнать к границе с невероятной яростью», - подписали видеоролик в Сухопутных войсках.

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