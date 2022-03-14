Арестович о боях под Мелитополем: Уничтожено 50 единиц техники, не 200 2 14.03.2022, 11:30

5,424

Алексей Арестович

Уточнены данные о потерях армии РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг информацию об уничтожении вражеской колонны техники под Мелитополем в Запорожской области. По его словам, украинские военные уничтожили 50 единиц, а не 200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.

"По предварительным данным, около 50 единиц техники было уничтожено. Не 200, как изначально сообщили. Сама колонна была 200. Когда посмотрели сколько уничтожено - четвертинка, 50, но и это очень хорошо, очень много. Это значит это подразделение ограничено", - заявил Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».