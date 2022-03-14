закрыть
14 марта 2022, понедельник, 11:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Арестович о боях под Мелитополем: Уничтожено 50 единиц техники, не 200

2
  • 14.03.2022, 11:30
  • 5,424
Арестович о боях под Мелитополем: Уничтожено 50 единиц техники, не 200
Алексей Арестович

Уточнены данные о потерях армии РФ.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг информацию об уничтожении вражеской колонны техники под Мелитополем в Запорожской области. По его словам, украинские военные уничтожили 50 единиц, а не 200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.

"По предварительным данным, около 50 единиц техники было уничтожено. Не 200, как изначально сообщили. Сама колонна была 200. Когда посмотрели сколько уничтожено - четвертинка, 50, но и это очень хорошо, очень много. Это значит это подразделение ограничено", - заявил Арестович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников