Арестович о боях под Мелитополем: Уничтожено 50 единиц техники, не 200

Арестович о боях под Мелитополем: Уничтожено 50 единиц техники, не 2002
- 14.03.2022, 11:30
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Уточнены данные о потерях армии РФ.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг информацию об уничтожении вражеской колонны техники под Мелитополем в Запорожской области. По его словам, украинские военные уничтожили 50 единиц, а не 200.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.
"По предварительным данным, около 50 единиц техники было уничтожено. Не 200, как изначально сообщили. Сама колонна была 200. Когда посмотрели сколько уничтожено - четвертинка, 50, но и это очень хорошо, очень много. Это значит это подразделение ограничено", - заявил Арестович.