Белорусский гребец, воюющий за Украину: Путин и его холуй Лукашенко должны ответить

Белорусский гребец, воюющий за Украину: Путин и его холуй Лукашенко должны ответить3
- 14.03.2022, 11:50
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Павел Шурмей призвал белорусов сделать свой выбор.
Павел Шурмей – известный гребец, а теперь – белорусский доброволец в "Батальоне Кастуся Каліноўскага" – рассказал о том, как попал в Батальон, как спортсмены всего мира поддерживают Украину и тех, кто сражается за ее свободу. И насколько долгим будет путь к победе:
"Я видел много ужасных вещей, за которые Путин и его холуй Лукашенко должны ответить!"
В завершении Павел обратился к белорусам: “Сейчас тот момент, когда нужно сделать свой тяжелый, но правильный выбор!”