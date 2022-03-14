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Белорусский гребец, воюющий за Украину: Путин и его холуй Лукашенко должны ответить

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  • 14.03.2022, 11:50
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Белорусский гребец, воюющий за Украину: Путин и его холуй Лукашенко должны ответить
Павел Шурмей

Павел Шурмей призвал белорусов сделать свой выбор.

Павел Шурмей – известный гребец, а теперь – белорусский доброволец в "Батальоне Кастуся Каліноўскага" – рассказал о том, как попал в Батальон, как спортсмены всего мира поддерживают Украину и тех, кто сражается за ее свободу. И насколько долгим будет путь к победе:

"Я видел много ужасных вещей, за которые Путин и его холуй Лукашенко должны ответить!"

В завершении Павел обратился к белорусам: “Сейчас тот момент, когда нужно сделать свой тяжелый, но правильный выбор!”

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