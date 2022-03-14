Бойцы ВСУ устроили зрелищный «фейерверк», попав снарядом в арсенал оккупантов 14.03.2022, 12:02

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В результате удара хранившиеся в арсенале ракеты ВС РФ начали разлетаться в разные стороны.

Украинские военные нанесли удар по позициям российских оккупантов, уничтожив их арсенал с боеприпасами. Видео с последствиями удара опубликовал у себя в Twitter волонтер Роман Доник, пишет nv.ua.

На нем видно, что в результате точного попадания украинского снаряда произошла детонация боеприпасов ВС РФ, следствием которой стал зрелищный «фейерверк» из разлетающихся в разные стороны ракет.

Трошечки куди треба влучили. pic.twitter.com/nfVSVQlfmp — Роман Донік (@donikroman) March 13, 2022

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