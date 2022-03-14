Китай отрицает, что Россия обращалась к нему за военной помощью

Китай отрицает, что Россия обращалась к нему за военной помощью8
- 14.03.2022, 12:11
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Пекин рассказал о своей позиции по войне в Украине.
Представитель посольства Китая в США отрицает информацию о том, что Россия запросила у Пекина военную технику, чтобы поддержать вторжение в Украину.
Пресс-секретарь китайского дипломатического представительства на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию заявил: «Я впервые об этом слышу», сообщает Reuters.
По его словам, приоритетом Китая является предотвращение выхода напряженной ситуации в Украине из-под контроля.
Он добавил, что «текущая ситуация в Украине действительно сбивает с толку».