В Запорожской области российские оккупанты ограбили музей и вынесли оттуда унитаз 5 14.03.2022, 12:25

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Вынесено было все, что можно взять в руки.

В Запорожской области Украины российские оккупанты нанесли повреждения и ограбили Васильевский историко-культурный музей-заповедник "Усадьба Попова". Об этом 13 марта сообщила в "Фейсбуке" директор музея Анна Головко.

"Только что оккупантами был ограблен музей-заповедник "Усадьба Попова". Вынесено все, что можно взять в руки и сумки. Оргтехника разбита и растоптана ногами. Выломаны все двери, разбиты окна. Уничтожено все, что попалось на пути", – говорится в сообщении.

Факт ограбления подтвердил директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА Владислав Мороко. Он в частности сообщил, что российские оккупанты украли из музея мраморный унитаз.

"Я не знаю, зачем он им. Но сегодня орки, грабя "Усадьбу Попова" с пилами и шуруповертом, украли и мраморный унитаз времен графов Поповых. Что примечательно – в первый раз этот унитаз украли еще большевики. Впоследствии кто-то из потомков воров вернул артефакт в музей. И вот снова новейшие захватчики воруют злосчастный унитаз", – сказал Мороко.

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