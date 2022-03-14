Минчанин согласился помочь знакомой продать сапоги и лишился более 22 тысяч рублей 11 14.03.2022, 12:42

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Мошенники активизировались.

К 29-летнему минчанину обратилась знакомая с просьбой помочь продать сапоги на интернет-площадке. В итоге мужчина потерял крупную сумму, Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишет «Онлайнер».

Минчанина просили помочь оформить доставку сапог. Он перешел по предоставленной «покупательницей» ссылке, ввел адрес доставки, после чего мужчину перенаправило на страницу межбанковской системы. После ввода его личных данных на телефон также пришло сообщение с кодом, которое предлагалось ввести на сайте — об этом говорилось в чате поддержки. Код из сообщения якобы оказался недействительным, и ситуация повторилась несколько раз.

Далее минчанину начали поступать сообщения о списании крупных сумм с банковских карт — 8700 и 13000 рублей. Тогда мужчина осознал, что недоброжелатели получили доступ к личному кабинету в интернет-банкинге. Пароль к тому моменту уже был изменен. После звонка минчанина в банк выяснилось, что с другой банковской карты списали более тысячи рублей.

Важно!

Не доверяйте «сотрудникам банка», звонящим в Viber или другие мессенджеры. Если такой звонок поступил, отказывайтесь от разговора и перезванивайте в банк сами по официальным телефонным номерам. То же касается «представителей органов».

«Сотрудники банка» не могут вас переключить на «милиционера», и наоборот.

Нельзя «обезопасить себя», взяв кредит.

Не устанавливайте никаких дополнительных приложений. Прежде чем сделать это, посоветуйтесь с действительно знающим человеком.

Если вы все-таки поверили кому-то, просто расскажите в банке причину, по которой собираетесь взять кредит. Если звонивший просил «никому не говорить», чтобы «не спугнуть», все равно расскажите.

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