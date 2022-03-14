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Над Киевом сбили вражескую крылатую ракету

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  • 14.03.2022, 13:04
  • 7,720
Над Киевом сбили вражескую крылатую ракету

Фотофакт.

Вооруженные силы Украины сегодня, 14 марта, над Киевом сбили крылатую ракету российских оккупантов, пишет «Униан».

Сообщается, что остатки вражеской ракеты упали в районе Куреневки. В результате падения ракеты, частично повреждено здания, а также уничтожен троллейбус, который в это время курсировал по району.

С начала вторжения РФ в Украину российская армия понесла масштабные потери. С начала широкомасштабного вторжения России, украинскими войсками уничтожено более 12 000 человек личного состава противника. А также уничтожены танки, самолеты, ракеты, боевые машины и т.д.

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