В Минске приостанавливают строительство модного квартала 11 14.03.2022, 13:12

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Возводить квартал «Депо» стали около года назад.

Минчане сообщают: «A-100 Девелопмент» приостанавливает строительство модного квартала «Депо». Эту информацию блогу «Отражение» подтвердили и в компании. Мы перепечатываем этот текст.

Возводить квартал «Депо» стали около года назад. Располагается он в центре Минска, у площади Победы. По проекту «Депо» — это жилой комплекс бизнес-класса с магазинами, частным детским садом, пешеходной улицей и искусственным прудом, сказано на сайте «A-100 Девелопмент». В январе 2021-го компания запустила продажи квартир и пентхаусов. Цена квадратного метра стартовала с 3500 долларов.

— Я работаю на стройке в ЖК «Депо». На днях вывезли оттуда часть материалов. На объекте ни одного строителя, — рассказал один из читателей.

В компании «A-100 Девелопмент» подтвердили: действительно, они приостанавливают строительство. На какой именно срок замораживают «Депо» и почему именно в компании не уточняют.

— Мы с каждым клиентом находимся на связи. Безусловно, текущая ситуация требует изменений в рабочем процессе застройщика. Сейчас компания «А-100 Девелопмент» вплотную занимается перенастройкой и усовершенствованием цепочек поставок, адаптацией изменений и управлением затратами. Это займет какое-то время. Отметим, что мы всегда работали с опережением графиков и имеем значительные резервы по времени, чтобы даже при вынужденной приостановке для оценки ситуации и выработки новых планов выполнять все взятые на себя обязательства. Мы по-прежнему уверены, что вклад в недвижимость остается самым консервативным и традиционно надежным способом сохранения своих активов.

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