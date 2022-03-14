«Общество польской культуры на Лидчине» ликвидировано режимом

«Общество польской культуры на Лидчине» ликвидировано режимом7
- 14.03.2022, 13:47
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Оно работало 27 лет.
Общественное объединение «Towarzystwо Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej» окончательно ликвидировано властями через суд. Организация находилась в процессе официальной ликвидации с 1 марта по решению Гродненского областного суда, сообщает Hrodno life.
«Общество польской культуры на Лидчине» — одна из старейших негосударственных организаций Гродненщины, она работала 27 лет. Организация занималась культурно-просветительской деятельностью, установлением памятных знаков и вывесок.