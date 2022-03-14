Активисты с украинским флагом «оккупировали» дом российского олигарха Дерипаски в Лондоне

Активисты с украинским флагом «оккупировали» дом российского олигарха Дерипаски в Лондоне6
- 14.03.2022, 13:52
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Особняк считается самым дорогим террасным домом столицы Великобритании.
Протестующие заняли связанный с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской дом стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Лондона Белгравия.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Активисты ворвались в дом после полуночи в понедельник и вывесили украинские флаги и транспаранты с надписью "Это имущество освобождено" и "Путин, иди на х*й".
Особняк принадлежит семье Олега Дерипаски, одного из семи олигархов, против которых на прошлой неделе правительство Великобритании ввело санкции за "кровь на руках".
Особняк считается самым дорогим террасным домом Лондона и является одним из самых эксклюзивных адресов британской столицы.