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Активисты с украинским флагом «оккупировали» дом российского олигарха Дерипаски в Лондоне

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  • 14.03.2022, 13:52
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Активисты с украинским флагом «оккупировали» дом российского олигарха Дерипаски в Лондоне

Особняк считается самым дорогим террасным домом столицы Великобритании.

Протестующие заняли связанный с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской дом стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Лондона Белгравия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Активисты ворвались в дом после полуночи в понедельник и вывесили украинские флаги и транспаранты с надписью "Это имущество освобождено" и "Путин, иди на х*й".

Особняк принадлежит семье Олега Дерипаски, одного из семи олигархов, против которых на прошлой неделе правительство Великобритании ввело санкции за "кровь на руках".

Особняк считается самым дорогим террасным домом Лондона и является одним из самых эксклюзивных адресов британской столицы.

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