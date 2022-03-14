«С таким командованием не хочу воевать. Я что, мясо пушечное?» 6 14.03.2022, 13:59

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Российские солдаты рассказали о беспробудном пьянстве офицеров армии РФ.

Служба безопасности Украины обнародовала видео со спикером Артемом Дехтяренко, который высмеял перехваченный разговор оккупантов, пишет unian.net.

На записи разговора слышно, как один из путинских захватчиков говорит о том, что российская армия - самая синяя в мире.

"Это конченая организация: все бухие, синие и всем по*уй, что всех нас сейчас раз****шат здесь на**й. Гарахин синий, Золотской – синий, командир полка синий. Все синие, на**й", - сказал оккупант.

В такой откровенной манере российский оккупант не только характеризует ситуацию в своем подразделении, но и признается в планах на дезертирство: принял решение "**ашить" вместе с раненым старшиной и призывниками, которых "здесь нет" и которых срочно эвакуируют из-за угрозы ракетного удара.

"Еще меньше доверия вызывает командир полка. Мало того, что тот всегда "синий", то еще и в полку едва ли не самое большое количество пленных, а из 60 танков осталось 18", - прокомментировал запись разговора Дехтяренко.

"С таким командованием я не хочу воевать. Я что, мясо пушечное?", - добавил оккупант.

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