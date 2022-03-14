«Купила 100 евро, хотя хотела сумку» 1 14.03.2022, 14:10

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В какой валюте хранят сбережения белорусы.

Курсы валют продолжают расти. В Борисове теперь за 1 доллар можно купить килограмм капусты нового урожая. Ex-press.by спросил у жителей региона, в какой валюте они хранят сбережения. Беспокоит или радует их повышение курса валют. И за чем они следят более пристально: за курсом доллара или ценами на капусту?

Виктория:

— Я собиралась купить машину, уже выбрала и договорилась с продавцом. Но произошло то, что произошло. Буквально за считанные дни все изменилось. Я собираюсь уехать из страны, если война придет в Беларусь и русские будут тут командовать. Отложила сделку, продавец плачет. Но что поделать. В любом случае, доллары мне пригодятся.

Александра:

— Купила 100 евро, хотя хотела сумку. Больше купить не смогла, из-за элементарного «не на что». Мне кажется, мы скоро будем в нищете, а это хоть какая-то подушка безопасности у меня. Сейчас растет курс, в продаже долларов даже и нет.

Петр:

— Моя зарплата на БЕЛАЗе вся всегда уходила на капусту… и на остальную еду, на оплату коммуналки, на кружки детей. Вся, без остатка, на жизнь. И декретные деньги, которые получает жена, тоже. Иногда нам и теща еще подкидывала немного. И ни о каких долларах речи у нас нет и в помине. И, я скажу, очень жалею, что не позаботились мы о том, чтобы обезопасить себя. Но кто мог подумать, что такое произойдет.

Вероника:

— Я получила наследство несколько лет назад, когда умер отец. Это квартира, в ней я живу, и доллары — 12 тысяч. Я частично жила на эти деньги, за эти годы они почти наполовину растаяли. Я жалею теперь о том, что тратила их. Правда, друзья говорят, что я и так «богатенький Буратино» по сравнению с ними.

Собиралась замуж и уехать к родственникам в Россию, но, видимо, не судьба — там же все будет плохо совсем, и очень скоро. Но уезжать надо: не хочу, чтобы моего будущего мужа призвали в армию, он не так давно отслужил и хорошо знает, какой кошмар эта армия и без войны, а уж теперь просто кошмар. Так что доллары — это хороший вопрос, но сейчас речь идет о спасении самих себя и своей психики.

Настя:

— У меня каждый месяц был доход — 110 долларов от квартиранта, которому сдаю квартиру, она мне досталась от бабушки. Эти деньги всегда меня выручали очень сильно. Но в этом месяце не несет пока, а мне спросить стыдно, потому что не знаю, как быть, по-человечески. И мне эти деньги нужны и давить человека, которому зарплату платят белорусскими, а не долларами, очень неловко.

Евгений:

— Я еще смог купить 500 долларов, радовался даже, что «наварился», но недолго. Машину к весне готовить надо, все расчеты будут тоже приравнены к доллару. Так что я не «поднял» ничего. Но если бы этого не сделал, то вообще был бы на дне.

Впрочем, это и так недалеко. Придется скоро суп делать на самой дешевой вареной колбасе с перьями, как в перестройку. Ничего хорошего не жду от этого фашизма, который появился на территории двух стран — России и Беларуси — так быстро, а мы и не заметили.

Любовь Ивановна:

— Всегда говорила, что надо иметь заначку, и всю жизнь мы с мужем, а потом и я сама держала деньги на счете в государственном банке. В 2020 году внучка убедила не финансировать тирана, я забрала свой вклад, и мы купили доллары. А сейчас всегда добавляю понемногу, с пенсии. В этом месяце, чувствую, не смогу купить даже 10 долларов. Цены растут, траты тоже, и получается, что и в продаже долларов нет. Но ничего, прорвемся, а вообще я очень рада, что нынешняя молодежь знает, как поступать с деньгами.

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