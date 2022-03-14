NYT: Китай может помочь России найти путь к отступлению 18 14.03.2022, 14:19

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Пора предложить РФ выход и Пекин может помочь.

Количество жертв войны России против Украины растет. Бомбы продолжают падать. Более 2 миллионов беженцев убежали от боевых действий. Владимир Путин, кажется, надеялся одержать быструю победу, недооценив яростное сопротивление Украины. Две недели Россия усиливает свое наступление на Украину, Запад в свою очередь ужесточает финансовые и экономические санкции против РФ, включая использование финансовой «ядерной опции» — отключение некоторых российских банков от системы Swift. Между тем, Путин приказал привести ядерное оружие в состояние повышенной боевой готовности, приводит статью NYT «Зеркало недели. Украина».

В настоящее время мы находимся в спирали эскалации конфликта. Увеличение давления на Путина может сделать ситуацию более опасной, поскольку российский лидер прибегает к все более экстремальным действиям – как то, что мы видим последние несколько дней, российская армия перешла к тактике осады и обстрелу районов с гражданским населением.

Некоторым аналитикам на Западе пришла идея, что сейчас пора предложить российскому лидеру выход с помощью Китая. Во вторник президент Китая Си Цзиньпин провел виртуальный саммит с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Щольцом, призывая к дипломатическому решению вопроса.

Соединенные Штаты и их союзники, возможно, неохотно относятся к идее, чтобы Китай сыграл роль в этом кризисе, рассматривая Пекин как стратегического соперника. Это неразумно и недальновидно – сегодняшняя опасность конфликта перевешивает конкурентные взгляды. Украина сама видит потенциальное лидерство Китая в разрешении конфликта.

Китай призвал к диалогу и заявил, что поддерживает гуманитарную помощь. Но интерес Пекина в более активном участии растет каждый день.

Китай имеет значительный экономический интерес в быстром прекращении войны между РФ и Украиной. Пекин имеет тесные связи с Россией и Украиной и является крупным торговым партнером, хотя Киев и Москва больше торгуют с Европейским Союзом, чем с Китаем.

Россия и Украина являются решающими компонентами инфраструктурной программы «Пояс и путь», а также являются каналами торговли с Европой, но нынешний конфликт угрожает нарушению торговых потоков.

Китай также уникален в позиции действовать как нейтральный посредник между поддерживаемой Западом Украиной и Россией. Так, Пекин и Москва имеют крепкие отношения, особенно в экономической сфере, это касается потребностей Китая в ресурсах, которых Россия имеет достаточно, в частности, продукты питания и энергия.

Кроме того, взаимное недовольство нынешним статусом США, как лидера мирового порядка, сильно объединило две страны. Этот альянс был зацементирован, когда Путин и Си встретились в прошлом месяце и обнародовали совместное заявление, подчеркнув тесные связи и подтверждая широкое партнерство.

Интересы Пекина касаются не только «антизападного альянса» с Москвой. Россия возможно, владеет мощной армией, но экономика в долгосрочном структурном спаде, с ВВП не намного больше, чем в Испании. Рассматривая связь Пекина с Москвой, следует помнить, что экономические интересы по отношению к России становятся карликовыми на фоне интересов, которые он разделяет с Западом.

В 2021 году торговля между Китаем и Россией увеличилась на 36% по сравнению с предыдущим годом (до 147 миллиардов долларов), но это составляет менее одной десятой торговли с США (657 млрд долларов) и Европой (828 млрд долларов) вместе.

Даже если Китай не присоединится к санкциям, по всей вероятности, китайский бизнес и банки будут уменьшать сотрудничество с РФ, чтобы избежать проблем с более важными рынками. Поскольку Россия становится изолированной от мировой экономики, Китай не захочет подставлять свое плечо и брать на себя российское экономическое бремя.

Перспектива роста экономических отношений между Москвой и Пекином может представлять угрозу Западу, но с точки зрения Путина, это даст Китаю рычаг влияния на него на потенциальных переговорах. Поскольку Путин и его страна сталкиваются с расширяющейся изоляцией, он не может позволить себе потерять и Китай.

Есть еще и политические причины, почему Китаю выгодно остановить войну, так как в нее будут вовлечены все. Чем дольше затянется война, тем больше она оживит Западный альянс вокруг идеи конфронтации ценностей между Западом и Востоком, что приведет к сближению США и ЕС, а также увеличению оборонных бюджетов стран Запада.

Это невыгодно для Китая, который предпочел бы увеличение экономических связей с Западом и фокусировку ресурсов на внутреннем развитии.

В то время, когда Китай наблюдает за усилением глобальной критики за нарушение прав человека, посредничество в прекращении конфликта могло бы помочь улучшить отношения с Европой. Пекин давно пытается заверить политические и бизнес-элиты в Европе и Америке, что подъем Китая не представляет угрозы.

Поддержка российской агрессии может подорвать доверие. Напротив, конструктивная роль в прекращении войны помогла бы воспринимать Китай как стратегического, а не только экономического партнера.

Идеологически Китай имеет много общего как с Украиной, так и с Россией. Китай глубоко ценит принципы государственного суверенитета, но вместе с тем давно выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Тайваня.

В прошлом месяце министр иностранных дел Китая Ван И снова призвал к глобальному уважению к территориальной целостности, сказав, что «Украина не исключение». Таким образом, вторжение Путина прямо подрывает одну из ключевых ценностей Китая.

Китай, как и Россия, насторожены глобальным продемократическим влиянием Запада. Китайские средства массовой информации избегают критики РФ и даже адаптировали рассказы Кремля о войне. Две страны критикуют «гостеприимство и великодушие Запада». Обрамление вторжения как действий против Запада и НАТО помогает Пекину строго не осуждать решения Путина.

Чем дольше война будет продолжаться, тем больше Китай может находиться в позиции получения меньшей отдачи в близких отношениях с Россией. И это убедительный аргумент для Пекина сыграть активную роль в посредничестве.

Какую форму может иметь посредничество? Любая резолюция должна предусматривать участие США и ЕС как ключевых актеров в обеспечении безопасности в Европе. Пекин мог бы помочь немедленно прекратить огонь как шаг к переговорам между Россией, Украиной, США, Европейским Союзом и Китаем.

Целью Пекина мог бы стать поиск такого решения, что дает Путину достаточные гарантии безопасности, которые он мог бы представить домашней аудитории в качестве победы. В то же время, решение должно защищать суверенитет Украины и открытую политику НАТО. Найти «зону посадки» для таких договоренностей сложно, но возможно. Креативная дипломатия сможет решить это, как, например, формула расширения НАТО, которая не предполагает прямое вступление Украины в Альянс, но одновременно защищает ее суверенитет и принципы НАТО.

Обеспечение многостороннего решения кризиса в Украине будет тяжелым и рискованным вызовом, но пока нет страны, которая могла бы сделать это лучше, чем Китай, резюмирует издание.

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