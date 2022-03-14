Стало известно, сколько жителей Мариуполя погибли от обстрелов и бомбардировок РФ 14.03.2022, 14:32

5,486

Город до сих пор держит оборону.

В результате российских обстрелов и бомбардировок в украинском городе Мариуполь Донецкой области погибли более 2,5 тыс. мирных жителей. Ситуация в городе остается очень сложной, но Мариуполь держит оборону.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, его цитирует "24 канал".

"Алексей Арестович рассказал, что в Мариуполе сейчас наиболее "горячая" ситуация. К сожалению, за время оккупации в городе россияне убили более 2 500 невинных людей", – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».