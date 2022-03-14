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Стало известно, сколько жителей Мариуполя погибли от обстрелов и бомбардировок РФ

  • 14.03.2022, 14:32
  • 5,486
Стало известно, сколько жителей Мариуполя погибли от обстрелов и бомбардировок РФ

Город до сих пор держит оборону.

В результате российских обстрелов и бомбардировок в украинском городе Мариуполь Донецкой области погибли более 2,5 тыс. мирных жителей. Ситуация в городе остается очень сложной, но Мариуполь держит оборону.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, его цитирует "24 канал".

"Алексей Арестович рассказал, что в Мариуполе сейчас наиболее "горячая" ситуация. К сожалению, за время оккупации в городе россияне убили более 2 500 невинных людей", – говорится в сообщении.

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