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«Командирам на нас плевать, а мы отказываемся и ревем»

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  • 14.03.2022, 14:37
  • 10,678
«Командирам на нас плевать, а мы отказываемся и ревем»

Оккупант пожаловался в телефонном разговоре на отношение к себе на войне в Украине.

Украинские спецслужбы перехватили разговор российского захватчика, который рассказывал о войне в Украине и об отношении командира к солдатам, пишет unian.net.

"В город, который мы пытаемся войти - вообще не можем, никак не вывозим. Уже никого не осталось, все отказываются. Их обратно возвращают, они не могут уже там (в Украине, - прим.), все ревут. А мы целый день сидим в окопах. Я домой так хочу, что не могу уже", - сказал оккупант своей девушке.

Также он добавил, что не высыпается на войне в Украине, а еще у него много синяков по телу от такой тяжелой жизни. Кроме того, он пожаловался на командира полка.

"Командиру полка на нас насрать. Ему главное, чтобы мы взяли этот город. И чтобы ему выгода какая-то была - может, медаль", - добавил солдат РФ.

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