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Физлицам больше нельзя покупать валюту на белорусской бирже

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  • 14.03.2022, 14:41
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Физлицам больше нельзя покупать валюту на белорусской бирже

Курс на бирже и в обменных пунктах стал заметно отличаться.

Примерно полгода назад, 25 августа 2021-го, физлицам дали возможность без посредников покупать иностранную валюту на Белорусской валютно-фондовой бирже, где курс гораздо приятнее, чем в обменных пунктах. Сегодня стало известно, что этой возможности уже нет, onliner.by.

Решением Правления Белорусской валютно-фондовой биржи временно приостановлен допуск физлиц к участию в валютных торгах, сообщили в БВФБ.

Напомним, на протяжении последних нескольких месяцев физлица могли покупать доллары, евро и российские рубли на торгах наравне с предприятиями и банками по более приятному курсу, чем в обменных пунктах.

Например, сегодня, 14 марта, на бирже 1000 евро продали по курсу 3,6150 белорусского рубля за 1 евро, 1000 долларов продали по курсу 3,2950 белорусского рубля.

Ранее покупка валюты физлицами на бирже не пользовалась большим спросом, поскольку курсы валюты на бирже и в обменных пунктах держались примерно на одном уровне. Покупка долларов, евро и российских рублей в небольших объемах не была выгодной (для участия в торгах необходимо делать биржевый и клиринговый взнос, который составляет 220–330 рублей в зависимости от суммы заключенной сделки): журналисты считалм осенью 2021 года, что купить на бирже $100 выгоднее всего на 9 копеек, чем в банке.

В последнее время физлица стали проявлять больше интереса к бирже из-за того, что курс на бирже и в обменных пунктах стал заметно отличаться.

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