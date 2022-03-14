«Поводов для раздражения из-за режима Лукашенко у Китая предостаточно» 3 14.03.2022, 14:51

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Китайский транзит нашел альтернативные пути доставки товаров.

Утро понедельника, как и выходные, отмечены перемещением большого количества войск хунты в приграничных районах. И официальные версии расходятся: или идет увеличение числа батальонно-тактических групп до 10 (синепалый агрофюрер) или плановая ротация имеющихся пяти (Генштаб хунты). Пока катаются вдоль границы. Теперь, похоже, в ожидании итогов возможного штурма Киева (дату 18 марта никто не отменял, несмотря на потери), пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В текущей ситуации, напоминаем, открытое участие в конфликте, добавляет лишь социальной напряженности в Беларуси и несколько томов уголовного дела для Гааги. Особое место там уготовано пропагандистам, которые то «Фейсбук» предлагаю заклеймить позором, то полностью перешли на российские нарративы в отношении освещения украинских событий. Скоро будет и про черепах.

В то же время важные события происходят на поле переговоров, которое переместилось в виртуальный формат. Отметим сразу, что это решает вопросы логистики, но никак не приближает достижение договоренностей. Избавляет от необходимости жать руки тем, кто представляет сторону, которая во время переговоров продолжает бомбить мирные города Украины, что-то там рассказывая про 8 лет проблем ими же самими созданных «ЛНР» и «ДНР». И избавляет от необходимости пользоваться «нейтральной» площадкой агрофюрера, окончательно демонстрируя, что роль «миротворца» у Минска даже не виртуальная. Просто никакая.

На этом фоне хунта ищет деньги. Остался еще один партнер, кроме Кремля, у которого можно уже и попросить «учесть особую экономическую ситуацию».

Успехи на китайском векторе не прогнозируются. Пекин был недоволен ситуацией с транзитом еще с начала миграционного кризиса. Сейчас - поводов для раздражения еще больше. Под санкции никто не хочет.

Китайский транзит нашел альтернативные пути доставки товаров, о чем писали ранее. Китай не хочет под американские санкции - в Беларуси ему нечего терять.

Инвестиций не было, компании, которые работали, начинают сокращать объемы оборотов и персонал. Выплату кредитов можно и отсрочить, но ненадолго, потому что уверенности в том, что платежи будут поступать когда-нибудь, уже нет. А самое главное - отношение хунты к Китаю - свысока, основанное на стереотипах из 70-х готов прошлого века, тоже не вызывало удовольствия.

В общем, Китай войной недоволен. Спешить ему некуда. Спасать старшего брата не хотят, что уже говорить о младшем. Потом само все упадет в руки. И калий, и лес.

А предприятия в Беларуси продолжают останавливаться. Менеджмент сетует на кратковременные перебои в поставках в Украину.

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