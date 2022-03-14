Илон Маск вызвал Путина на бой за Украину

Илон Маск вызвал Путина на бой за Украину12
- 14.03.2022, 15:13
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Миллиардер предложил правителю РФ выйти один на один, ставка высока.
Глава SpaceX Илон Маск бросил вызов российскому президенту Путину сразиться один на один за Украину, пишет unian.net.
"Я бросаю вызов Путину. В единоборстве. Ставка — Украина", — написал Маск в Twitter.
В комментариях его спросили: "Ты удивишься, когда он примет твой вызов?". На это Маск ответил на русском языке, что "это было бы честью".
Вы согласны на этот бой? @KremlinRussia_E— Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022