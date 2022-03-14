Политолог: Никакого сплочения в ЕАЭС не будет 2 14.03.2022, 15:21

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Заявление о «беспрецедентных шагах» России по поддержке белорусской экономики — блеф.

В пятницу 11 марта в Москве прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как обычно они несколько часов общались за закрытыми дверями, после чего к журналистам не вышли.

Но как сообщила Наталья Эйсмонт, политики обсуждали войну в Украине и ход переговоров о мирном соглашении, а также двусторонние отношения в контексте наложенных Западом санкций. По словам пресс-секретаря руководителя Беларуси Россия «пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны».

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии udf.by предположил, какие темы волновали Лукашенко.

«Из-за войны в Украине против Минска уже введены беспрецедентные санкции, ударят рикошетом по белорусской экономике и санкции против России. Задача Лукашенко заключалась в том, чтобы получить финансовую поддержку в этой ситуации. Из-за поддержки военной агрессии России Беларусь столкнулась со значительными ограничениями, в такой ситуации логично потребовать компенсации. Осталось немного подождать, когда озвучат, в чем именно это компенсация будет заключаться», – сказал Казакевич.

По его мнению, второй основной темой встречи были военные действия в Украине и роль, которая отводится белорусским властям в этой агрессии.

«Пока они выполняют вспомогательную функцию, предоставляя территорию, военную и гражданскую инфраструктуру. Наверное, на этой встрече обсуждалась тема участия либо неучастия белорусских войск в военных действиях. Понятно, что Лукашенко влезать в эту авантюру не хочется», – отметил Казакевич.

Говоря о противостоянии западным санкциям, Лукашенко сказал, что надо сплотиться в ЕАЭС – «и мы забудем, что у нас есть санкции».

«Это абсолютная глупость, никакого сплочения не будет. В ЕАЭС кроме России и Беларуси только у Казахстана достаточно большой рынок, у Армении и Кыргызстана они маленькие, у этих стран большие внутренние проблемы. Сегодня страны ЕАЭС озабочены тем, как минимизировать потери, связанные с подпаданием России под санкции, это может серьезно ударить по их экономикам. Если тот же Казахстан станет ассоциироваться с Россией в военном конфликте, то и он может столкнуться с ограничением экспорта, западные компании могут уйти из нефтяного и других секторов. Очевидно, что другие страны ЕАЭС (кроме Беларуси) будут стремиться не консолидироваться вокруг России, а скорее дистанцироваться от нее», – считает Казакевич.

Он добавил: Казахстан, Армения, Кыргызстан окажутся под пристальным вниманием западных стран, т.к. через них Россия может попытаться обойти санкционный: например, поставлять к себе запрещенные товары и технологии.

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