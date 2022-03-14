Позиции россиян в лесу под Киевом попали под разнос

Позиции россиян в лесу под Киевом попали под разнос5
- 14.03.2022, 15:38
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Видеофакт.
Оккупанты продолжают нести потери в Украине в технике и живой силе. В этот раз на видео попало уничтожение позиции россиян под Киевом.
Соответствующую запись в своем Telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Так, под "разнос" попали позиции российских оккупантов в селе Мощун Киевской области.
"На видео кадры нанесения удара по позициям российских оккупантов в лесу, в ходе боёв за село Мощун на Киевщине", - рассказал Геращенко.