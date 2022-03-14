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Позиции россиян в лесу под Киевом попали под разнос

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  • 14.03.2022, 15:38
  • 12,832
Позиции россиян в лесу под Киевом попали под разнос

Видеофакт.

Оккупанты продолжают нести потери в Украине в технике и живой силе. В этот раз на видео попало уничтожение позиции россиян под Киевом.

Соответствующую запись в своем Telegram-канале опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Так, под "разнос" попали позиции российских оккупантов в селе Мощун Киевской области.

"На видео кадры нанесения удара по позициям российских оккупантов в лесу, в ходе боёв за село Мощун на Киевщине", - рассказал Геращенко.

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