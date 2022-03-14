Израиль решил присоединиться к санкциям по отношению к России? 14.03.2022, 15:45

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Глава израильского МИД заявил, что Кремль не сможет обходить санкции через его страну.

Судя по всему, давление со стороны США принесло свои плоды и сегодня, 14 марта, со стороны Израиля впервые прозвучало заявление о готовности присоединиться к санкциям по отношению к России. Заявление было сделано министром иностранных дел Яиром Лапидом, находящимся с официальным визитом в Братиславе, сообщает израильское издание «Детали».

«Израиль не будет путем обхода санкций, введенных против России Соединенными Штатами и странами Запада», - написал Лапид в Twitter после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и министром иностранных дел Иваном Корчоком.

«Министерство иностранных дел координирует этот вопрос при участии Банка Израиля, министерств финансов, экономики, энергетики, Управления аэропортов страны и других структур», - добавил министр иностранных дел Израиля.

Министр не стал пояснять о каких именно санкциях идет речь. До сих пор правительство не приняло никаких руководящих принципов или постановлений, касающихся санкций. Банк Израиля также не дал четких указаний банкам относительно работы с российскими банками. Остается открытым и вопрос относительно попавших под международные санкции российских миллиардеров, являющихся гражданами Израиля либо имеющих тесные деловые и дружеские связи с израильскими политиками и бизнесменами.

Израиль до сих пор не вводил каких-либо санкций по отношению к России. Единственное ограничение касалось времени пребывания в Израиле частных самолетов и яхт, принадлежащих россиянам. Воздушное пространство Израиля открыто для российских самолетов, нет ограничений на импорт нефти и угля, алмазная биржа продолжает работать с российскими поставщиками и так далее.

На данном этапе руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они не знают, как им себя вести, чтобы американские или европейские власти не сочли их завтра пособниками режима Путина и не приняли против них юридических мер.

Пытаясь внести ясность в ситуацию, министерство экономики Израиля провело специальную конференцию для деловых людей, пригласив к участию в ней юристов из США и Европы. Они пытались сформулировать запреты, предоставить дополнительную информацию по этой проблеме, помочь бизнесменам выбрать, как себя вести. Представители минэкономики подчеркивали, что каждый случай индивидуален, поэтому следует каждый раз консультироваться со специалистами по американскому и европейскому праву отдельно и следить за обновлениями санкционных списков.

Чтобы не нарушить запреты, израильские компании должны теперь тщательно изучать все аспекты сделок, в том числе кто ее финансирует и как осуществляются поставки, – из опасения, что одним из звеньев в этих цепочках окажется лицо, попавшее в санкционные списки.

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