Что же в действительности обсуждали Байден и Путин 12 Гарри Каспаров

14.03.2022, 15:58

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Совершенно очевидно, что мы знаем не все.

Украина находится в тяжелейшем положении во многом из-за того, что за несколько месяцев до войны, зная, что эта война более чем вероятна, никто не оказал Украине необходимой помощи.

Украина могла получить ракеты "земля – воздух", другое необходимое оружие, чтобы по-настоящему нанести ущерб армии агрессора уже в первые дни войны. Этого сделано не было.

Я никого не хочу загонять в пессимизм, но надо отдавать себе отчет в том, что все не так радужно, как нам пытаются представить.

Нет никаких сомнений, что если бы первоначальные путинские планы реализовались, Киев был захвачен, президент Зеленский, последовав американскому приглашению, уехал из страны, а в Киеве сидел бы путинский гауляйтер Янукович, то Запад цинично вступил бы с ним в переговоры. Именно такой сценарий сложился тогда в головах западных политиков. Мы все это проходили после аннексии Крыма.

Но произошло то, чего никто не ожидал. Украинцы оказали агрессору героическое сопротивление, путинская армия завязла, а общественное мнение по всему миру твердо встало на сторону украинского народа. Никто к такой ситуации не был готов. Все рассказы администрации Байдена про то, что они заранее готовили "страшные" санкции – это блеф. Готовить их они начали только после вторжения. И что самое главное – только тогда, когда стало понятно, что война затягивается, они начали действовать, сильно отставая от Европы.

Все эти события ставят перед нами вопрос: что же в действительности обсуждали Байден и Путин в ходе саммита и нескольких телефонных переговоров? Какое отношение имела иранская ядерная сделка, которая сейчас, скорее всего, срывается, к Украине в тех переговорах и не являлась ли Украина разменной картой в этой игре? Что делал директор ЦРУ в Москве, когда встречался с Патрушевым? Совершенно очевидно, что мы знаем не все.

Гарри Каспаров, "Фейсбук"

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