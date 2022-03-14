Какой уровень отпускных цен ждут продавцы рынков в ближайшее время? 14.03.2022, 16:13

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К примеру, лук-севок на Слуцком рынке уже по 9,50 рубля.

- В воскресенье был на городском рынке, приценивался к луку-севку. В общем-то, цена одинаковая у продавцов: от 9 до 10 рублей. Чаще по 9,50 рубля, самый мелкий — 8,50 рубля, пишет kurjer.info читатель.

Разговаривал с пятью продавцами. Товар российский, голландских сортов нет. Только одна торговка стала показывать якобы иностранные названия. Все в один голос говорят, что уже скоро отпускная цена достигнет 12-15 рублей, поэтому торговать будут, соответственно, выше.

Когда покупать, каждый решает сам.

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