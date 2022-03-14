Корпорация Bayer приостанавливает деятельность в Беларуси и РФ 14.03.2022, 16:29

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Война поднимает моральные и этические вопросы для каждой компании.

Немецкая корпорация Bayer приостанавливает любую деятельность в Беларуси и России, если она не связана с поставками продукции, важной для здравоохранения и сельского хозяйства, передает euroradio.fm.

На своем сайте корпорация поясняет, что это решение связано с войной, которую Россия ведет в Украине: "Война поднимает моральные и этические вопросы для каждой компании".

Корпорация приостанавливает все рекламные и иные мероприятия по продвижению продукции, капитальные инвестиции, а также отказывается от новых сделок.

При этом в Bayer обещают продолжать поставки такой продукции, как лекарства от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, медицинских препаратов для беременных женщин и детей, а также семена для выращивания продуктов питания.

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