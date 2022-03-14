Сотрудники ЧАЭС больше не проводят ремонт и техническое обслуживание оборудования 14.03.2022, 16:37

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Люди физически не могут работать.

Путинские террористы захватили Чернобыльскую атомную электростанцию еще в первый день вторжения в Украину. Из-за этого персонал на ЧАЭС не менялся в течение трех недель. Сотрудники устали физически и морально, поэтому они больше не проводят ремонт и техническое обслуживание оборудования, пишет unian.net.

Соответствующая информация поступила от генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси. Как передает "Энергоатом", руководитель заявил: "211 человек — технический персонал и сотрудники службы охраны — до сих пор не могут смениться. Они вступили в смену накануне российского вторжения на территорию объекта. В связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины".

Кроме ЧАЭС, российские оккупанты контролируют Запорожскую АЭС. По словам исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, любая опасная ситуация на этих атомных электростанция может спровоцировать катастрофу мирового масштаба.

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