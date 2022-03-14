Глава МИД Украины перечислил крупные компании, которые до сих пор не покинули российский рынок 13 14.03.2022, 16:55

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Сейчас 209 компаний полностью вышли из РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил крупные компании, которые до сих пор не покинули российский рынок.

Как передает корреспондент unian.net, об этом глава МИД сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, он призвал международный бизнес не останавливаться и уходить из России как по моральным, так и прагматическим соображениям.

Кулеба подчеркнул, что работа в РФ - это удар по репутации.

"Никто не хочет ассоциироваться с военными преступлениями. Во-вторых, российская экономика стремительно приближается к краху. Экономическая политика правительства России становится все более непрогнозируемой. Компании пытаются убежать сейчас, чтобы не вынимать капиталы из-под руин российской экономики позже, и это нужно делать прямо сейчас", - сказал Кулеба.

Как отметил глава МИД, за почти три недели войны президент РФ Путин фактически разрушил инвестиционный и бизнес-климат, а также репутацию России как бизнес-партнера.

"По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. При этом 378 продолжают работать или ограничили работу частично", - рассказал Кулеба.

В то же время среди крупных компаний, которые до сих пор не ушли из России, это Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar, Pirelli, Accor, Intercontinental Hotel, Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic, Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo, Philip Morris, PapaJohn's, kellogg's, Beyer, Citigroup, Societe Generale, UniCredit, Intesa Sanpaolo.

"Я еще раз призываю их покинуть российский рынок как можно быстрее, а остальные правительства и потребителей бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России", - резюмировал Кулеба.

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