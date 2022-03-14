Какой будет погода в Беларуси 15 марта 2 14.03.2022, 17:09

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Прогноз.

В ночь с понедельника на вторник в Беларуси ожидаются заморозки. А кое-где мороз может серьезно укусить – до минус 8 градусов.

Зато днем воздух прогреется до по-настоящему комфортной весенней температуры – плюс 13 градусов.

В целом вторник выдастся с переменной облачностью и без осадков, – информирует Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В ночные и утренние часы возможен туман, а на дорогах все еще будет гололедица.

Ветер – неустойчивый слабый. Температура воздуха – ночью от -2 до -8 градусов, днем – от +2 до +13 градусов.

Погода в городах

В Минске завтрашний день пройдет под знаком переменной облачности. Будет «сухо» и довольно тепло – 8-10 градусов.

А в Бресте практически все то же самое, но еще теплее – от +11 до +13 градусов.

В городе Витебске (аналогичные погодные условия) термометры покажут 4-6 градусов тепла.

Погода в Гомеле будет отличаться значением термометров – от +5 до +7 градусов. И еще теплее будет в Гродно – 10-12 градусов со знаком плюс.

Переменная облачность, отсутствие осадков и от +4 до +6 градусов – все это завтра ожидает жителей Могилева.

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