Оперативная информация от Генштаба ВСУ по российскому вторжению 4 14.03.2022, 17:31

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Оккупанты несут большие потери в живой силе и военной технике.

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по российскому вторжению.

— На сегодняшний день основные задачи российских оккупантов по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины противником не выполнены.

— На Николаевском и Криворожском направлениях оккупационные войска остановлены.

— Не имея больших успехов, враг продолжает ведение систематических боевых действий бомбардировочной авиацией с целью уничтожения военной и гражданской инфраструктуры Украины. Использует боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по мирному населению. Такие действия классифицируются международным гуманитарным правом как военное преступление.

— На Волынском направлении враг продолжает мероприятия по усилению охраны украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь, с помощью БПЛА проводит воздушную разведку отдельных участков местности вдоль Государственной границы.

— На Полесском направлении российские оккупационные войска не оставляют попыток преодолеть барьерный рубеж по реке Ирпень и закрепиться в районе населенных пунктов Буча и Ирпень. Пытаются организовать ведение оборонных действий. Осуществляется подготовка диверсионно-разведывательных групп для действий под видом военнослужащих ВС Украины.

— На Северском направлении враг активных наступательных действий не производил. Осуществляет перегруппировку с целью возобновления попытки наступления в направлении Киева.

— На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на восстановлении потерь, полученных в результате решительного отпора вблизи города Харькова и контратаки ВС Украины в районе Изюма.

— На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжает вести активные боевые действия. За счет численного преимущества в отдельных направлениях имеет частичный успех.

— На Южнобужском направлении враг пытается продолжить наступление в направлении Кривого Рога. Закрепился на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и пополнение запасов. Не оставляет попыток оцепить Николаев.

— Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы исполнять преступные приказы российских командиров. По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ. Вблизи украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (РБ) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки.

— Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны сдерживают противника, наносят ему значительные потери в живой силе и военной технике, деморализуя его личный состав как в районах ведения боевых действий, так и в районах формирования резервов.

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