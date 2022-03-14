Украинский футболист Зинченко: Для молодежи вместо спортсменов кумирами стали ВСУ 3 14.03.2022, 17:37

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Защитники Украины – настоящие герои.

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал войну в Украине, которая длится 19-й день.

Футболист отметил Вооруженные силы Украины, заявив, что сейчас они стали кумирами молодежи, а не спортсмены, как это было до войны, сообщает «Трибуна».

«Раньше у молодого поколения в основном были кумиры спортсмены, то сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что кумирами молодежи и в частности моими являются наши ВСУ, они настоящие герои.

Я хотел бы лично от себя и от всей национальной сборной Украины поблагодарить их в очередной раз за то, что они, рискуя жизнью, отстаивают нашу честь, борются за нашу землю и дают прилично прикурить агрессору, потому что это очень важно для нас и я уверен, что победа будет за нами», - сказал Зинченко.

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