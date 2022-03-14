закрыть
14 марта 2022, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский футболист Зинченко: Для молодежи вместо спортсменов кумирами стали ВСУ

3
  • 14.03.2022, 17:37
  • 3,112
Украинский футболист Зинченко: Для молодежи вместо спортсменов кумирами стали ВСУ

Защитники Украины – настоящие герои.

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал войну в Украине, которая длится 19-й день.

Футболист отметил Вооруженные силы Украины, заявив, что сейчас они стали кумирами молодежи, а не спортсмены, как это было до войны, сообщает «Трибуна».

«Раньше у молодого поколения в основном были кумиры спортсмены, то сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что кумирами молодежи и в частности моими являются наши ВСУ, они настоящие герои.

Я хотел бы лично от себя и от всей национальной сборной Украины поблагодарить их в очередной раз за то, что они, рискуя жизнью, отстаивают нашу честь, борются за нашу землю и дают прилично прикурить агрессору, потому что это очень важно для нас и я уверен, что победа будет за нами», - сказал Зинченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Николай Статкевич из тюрьмы поддержал украинцев
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький?
Зачем вам деньги, Киса, вы же старенький? Ирина Халип
Ситуация «Вилка»
Ситуация «Вилка» Артем Черников